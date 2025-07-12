"Счастлива вернуться". Легендарная Винус Уильямс вместе с Мартой Костюк сыграет на турнире в Вашингтоне
Бывшая первая ракетка мира и семикратная чемпионка турниров "Грэнд Слэм" Винус Уильямс стала обладательницей wild card на турнир WTA 500 Mubadala Citi DC Open в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая игра за 16 месяцев
Турнир в столице США состоится с 19 по 27 июля. Это будет первый официальный матч 45-летней Уильямс после марта 2024 года, когда она проиграла в стартовом круге турнира в Майами. За весь прошлый сезон американка успела провести лишь две игры, уступив также в первом раунде соревнований в Индиан-Уэллсе.
"Я счастлива вновь вернуться в Вашингтон. Здесь особая атмосфера - энергия, поддержка болельщиков, богатая история. Этот город всегда дарил мне невероятную любовь, и я с нетерпением жду, когда снова выйду на корт", - прокомментировала своё возвращение Уильямс в комментарии для сайта WTA.
На сегодня Винус Уильямс не имеет официального места в активном рейтинге WTA - она обозначена как "inactive". В последнее время (март 2025) ее позиция держалась в пределах № 970-1151.
Вашингтон встретит звезд
Всего в женской сетке нынешнего Mubadala Citi DC Open выступят 32 теннисистки, среди которых три представительницы топ-10 мирового рейтинга:
- Джессика Пегула (№3 WTA),
- Паула Бадоса (№9 WTA),
- Эмма Наварро (№10 WTA).
Также в основную сетку попала и вторая ракетка Украины Марта Костюк (№26 WTA).
Возвращение или снова фальстарт?
В начале этого года вокруг имени Уильямс возникла путаница.
WTA анонсировала ее участие в турнире в Индиан-Уэллсе, однако сама теннисистка впоследствии опровергла информацию, назвав ее "ошибкой организаторов".
Кто такая Винус Уильямс
Уроженка Калифорнии, в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.
Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда получила 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии Большого Шлема взяла в парном разряде.
В общем получила 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс - сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.
В 2011 году Винус поставили диагноз синдрома Шегрена - аутоиммунного заболевания, которое отбирает у человека энергию, вызывает усталость и боль в суставах. С этим заболеванием Винус боролась до 2017-го.
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