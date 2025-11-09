Шатдаун в США: уже отменена тысяча авиарейсов, ожидается еще больше

Американские авиакомпании отменили 1000 рейсов из-за приостановки работы правительства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
На следующей неделе ожидается отмена еще большего количества авиарейсов в самых загруженных аэропортах США из-за приказа Федерального управления гражданской авиации.
Это распоряжение принято в ответ на то, что авиадиспетчеры, которым почти месяц не выплачивали зарплату, все чаще увольняются с работы.
Сообщается, что пассажиры сталкивались с отменой рейсов в последнюю минуту и длинными очередями на проверку безопасности в 40 американских аэропртах, включая хабы в Атланте, Далласе, Денвере и Шарлотте, Северная Каролина.
Авиакомпании ожидают ограниченных перебоев в работе в эти выходные и отмечают, что международные рейсы не пострадают.
Но, по словам министра транспорта США Шона Даффи, если локдаун продлится дольше, еще больше диспетчеров уволятся из-за отсутствия уже второй подряд зарплаты. Поэтому количество отмененных рейсов может вырасти с 10% до 15% и даже до 20%.
Как ранее писало РБК-Украина, из-за шатдауна в США американских военных в Германии отправляют в фудбанки.
Примерно 37 тысяч американских солдат, размещенных в Германии, рискуют остаться без зарплаты за ноябрь.
Между тем армия США опубликовала на своем сайте рекомендации, к чему военные могут прибегнуть в трудной ситуации: это экстренные социальные выплаты, займы, продовольственные банки и организации, выдающие продукты питания.
Шатдаун стартовал 1 октября и длится уже 40 дней. Причина - разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Первые требуют продления субсидий на медицинское страхование, вторые на это не соглашаются.