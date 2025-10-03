Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе

Информацию СМИ о том, что шатдаун в США может повлиять на переговоры о поставках оружия Украине не соответствует действительности.
Как передает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил в соцсети Х.
"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать", - написал Тихий.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина также опровергла эту информацию.
"Получаю много вопросов о том, как шатдаун в США может повлиять на военную поддержку Украины. Сейчас прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику", - отметила она.
По ее словам, посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.
Напомним, издание The Telegraph сообщало, что украинско-американские переговоры о поставках оружия могут быть заморожены из-за шатдауна правительства США.
По данным издания, переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как сотни тысяч федеральных чиновников отправились в вынужденный отпуск. Из-за этого, пишет Telegraph, переговоры по поставкам оружия для Украины сейчас под риском.
Кроме того, другие украинские делегации, которые в ближайшие недели должны были прибыть в Белый дом по другим вопросам, сейчас "пересматривают свои планы".
Это, в частности, касается делегации, которая вела переговоры с Вашингтоном по большой "дроновой сделке", по которой Украина планирует продавать США собственные беспилотники.