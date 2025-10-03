Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану, и поставки продолжают поступать", - написал Тихий.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина также опровергла эту информацию.

"Получаю много вопросов о том, как шатдаун в США может повлиять на военную поддержку Украины. Сейчас прямого влияния нет. Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику", - отметила она.

По ее словам, посольство продолжает мониторить ситуацию и поддерживает постоянный контакт с американскими партнерами.