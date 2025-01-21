На шасси Range Rover: Tata показала новый электрический кроссовер

Индийская компания Tata в первую очередь известна своими бюджетными моделями, однако еще в 2022 году бренд заявил о своих амбициях в премиум-сегменте с концепт-каром Avinya. На местном автошоу мир увидел концепт Tata Avinya X, выполненный в популярном формате кроссовера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Кроссовер Avinya X выполнены в минималистическом стиле, который создал канадский дизайнер Мартин Ухларик. Авто характеризуется зауженной светотехникой, которая образует фирменную букву T на носу, и лаконичными линиями кузова. Коцепт Avinya X также имеет двухцветную окраску с черной крышей и скрытые дверные ручки.

В салоне царит современный минимализм: за овальным рулем установлен узкий дисплей приборов, а большой экран медиасистемы сдвинули вниз на центральную консоль. Центральный тоннель отсутствует, как и физические кнопки.

В основе электромобилей семейства Avinya будет лежать универсальная 800-вольтовая платформа Electrified Modular Architecture (EMA) компании JLR, которой владеет концерн Tata. Ранее было объявлено, что EMA ляжет в основу кроссоверов Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport следующих поколений, а теперь объявлено, что к ним присоединятся премиальные индийские модели.

Технические подробности пока держатся в секрете, известно лишь, что Avinya X будет иметь запас хода 500 км. Объявлено, что кроссовер Tata Avinya X очень близок к серийной версии.