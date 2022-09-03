Шарль Мішель закликав ЄС негайно вирішити питання цін на енергоносії РФ
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС має негайно розв'язати питання щодо енергетичної кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Не можна втрачати жодного дня", - заявив Мішель.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн викладе ідеї комісії щодо обмеження цін на енергоносії у своєму виступі 14 вересня, проте Шарль Мішель заявив, що Єврокомісія не може чекати до її виступу.
"Ось чому минулого ми кілька разів запрошували Єврокомісію внести на стіл конкретні пропозиції, щоб допомогти державам-членам ухвалити рішення", - сказав Мішель.
Нагадаємо, що Європейська комісія вивчає варіанти обмеження цін на енергоносії та скорочення попиту на електроенергію в рамках своїх пропозицій по боротьбі зі зростаючими цінами на енергоносії.
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