У "Шаріте" повідомили про довгострокові наслідки отруєння Навального

Німецькі медики повідомили, що не виключають довгострокових наслідків важкого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він ще довгий час буде перебувати в лікарні.
Про це повідомляє прес-служба берлінської клініки "Шаріте".
Навальний залишається у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії.
При цьому медики зазначили, що активність ферменту холінестераза поступово відновлюється.
Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації в Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не виявили в його організмі отрут, з ініціативи сім'ї його перевели в берлінську клініку "Шаріте".
Нагадаємо, 2 вересня німецькі військові токсикологи заявили, що Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новачок".
Крім того, Литва звинуватила російську владу в отруєнні Навального.