Навального отруїли бойовою отрутою класу "Новічок"

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовим речовиною класу "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це йдеться в заяві представника Кабінету міністрів Німеччини Штеффана Зайберта, передає прес-служба уряду.

Повідомляється, що за ініціативою клініки "Шаріте" спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест.

"Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи "Новічок", - йдеться в заяві.

За словами Зайберта, канцлер Німеччини Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Хайко Маасом та іншими членами уряду.

"Вражає, що Олексій Навальний став жертвою атаки із застосуванням хімічної отруйної речовини в Росії. Федеральний уряд (Німеччини, - ред.) найрішучішим чином засуджує цей напад. Російський уряд має пояснити подію", - додав він.

Також повідомляється, що про результати тесту повідомили дружині Навального. Крім того, Берлін проінформує російського посла і партнерів в ЄС і НАТО.

Очікується, що західні країни виступлять зі спільною реакцією на отруєння російського опозиціонера.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вже заявив, що Берлін не проінформував Москву про свої висновки про отруєння Навального.

Відзначимо, в березні 2018 року речовиною "Новічок" був отруєний колишній російський військовий Сергій Скрипаль та його дочка в британському Солсбері. Обидва вони вижили, за деякими даними, вони змінили особистості та виїхали до іншої країни. Британська влада заявляла, що справа Скрипалів може розслідуватися роками.

За версією слідства, до отруєння колишнього шпигуна були причетні співробітники російських спецслужб.

Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації в російському Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не знайшли в організмі опозиціонера отрути, за ініціативи сім'ї його перевели до клініки "Шаріте" в Берліні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова буде ввести санкції проти Росії, якщо підтвердиться версія з отруєнням Навального.

