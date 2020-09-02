Литва звинуватила Росію в отруєнні Навального

Фото: Лінас Линкявичус (flickr.com/mfa_lithuania)

Міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус заявив, що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоїть російська влада. За його словами, Росія перейшла багато меж, які досі вважалися "червоними лініями", і повинна бути покарана.

Про це Линкявичус написав на своїй сторінок в Twitter.

"Шокований новиною про те, що лідер опозиції РФ Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Ви не зможете купити це (препарат - ред.) в аптеці. За цим стоїть російська влада", - заявив міністр.

При цьому він зазначив, що відповідальні за отруєння Навального повинні понести відповідальність.

"Ті, хто відповідальні за такий цинічний злочин - повинні понести відповідальність. Трохи червоних ліній залишилося не перейденими ", - заявив міністр.

Нагадаємо, 2 вересня ні мецькі військові токсикологи заявили, що Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новачок".

Крім того, Німеччина буде готова ввести санкції проти Росії, якщо підтвердиться версія з отруєнням Навального.

Опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації у російському Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не виявили в його організмі отрут, з ініціативи сім'ї його перевели в берлінську клініку "Шаріте".