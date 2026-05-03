Шантажист клал в детское пюре известной марки яд, требуя 2 миллиона евро

Полиция в восточном штате Бургенленд уже задержала 39-летнего подозреваемого. Это произошло после того, как в баночках с пюре обнаружили опасное вещество. Пресс-секретарь полиции отметил, что детали обстоятельств ареста пока не разглашают.

Австрийская пресса выяснила, что компания HiPP получила электронное письмо с требованием выкупа. Письмо пришло еще 27 марта, однако фирма заметила его поздно.

Сообщение прислали на почту, которую проверяли только раз в две-три недели. Срок оплаты, который составлял шесть дней, уже исчерпался.

Отзыв продукции: под угрозой три страны

Первый опасный случай зафиксировали две недели назад. В одной из банок с морковным и картофельным пюре нашли яд. Это заставило HiPP немедленно отозвать весь ассортимент своей продукции.

В общем правоохранители и службы безопасности изъяли пять баночек с ядом. Их нашли в Австрии, Чехии и Словакии.

Продукцию успели убрать с полок магазинов до того, как ее купили потребители. Однако риск остается. Власти считают, что по крайней мере еще одна отравленная банка все еще может быть в обращении.

Как распознать опасную баночку: инструкция для родителей

Родителей призывают быть крайне внимательными при выборе питания. Обязательно проверьте упаковку перед использованием.

На что обратить внимание:

Крышка: проверьте, не повреждена ли она и плотно ли закрыта.

Уплотнитель: на банке не должно быть следов вскрытия.

Запах: любой непривычный или неприятный аромат - повод выбросить продукт.

Маркировка: особое внимание уделите дну стеклянной тары. Ищите белую наклейку с красным кругом - это знак шантажиста.

Австрийское агентство по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов предупреждает о последствиях. Если ребенок уже съел пюре этого бренда, следите за состоянием его здоровья.

Немедленно обратитесь к врачу, если заметили у малыша признаки кровотечения. Также симптомами отравления могут быть чрезвычайная слабость или внезапная бледность кожи. Промедление может быть опасным для жизни ребенка.