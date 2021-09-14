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Шантажували політиків і чиновників: поліція викрила злочинну групу

Автор: Тіберій Юрик

Працівники Національної поліції викрили зловмисників, які публікували в Інтернеті провокаційні та недостовірні новини про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів, а за їх видалення вимагали гроші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що зловмисники публікували на 13 підконтрольних сайтах новини, які "шкодили діловій репутації" потерпілих.

За видалення інформаціі, зловмисники вимагали перевести на їх електронні гаманці гроші у криптовалюті.

"Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотнього зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили чотирьох потерпілих, які перерахували учасникам угрупування від 150 тисяч до 200 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у Донецькій області у вимаганні хабара викрили співробітника Краматорської окружної прокуратури.

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Міністерство внутрішніх справ України