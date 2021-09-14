Шантажували політиків і чиновників: поліція викрила злочинну групу

Повідомляється, що зловмисники публікували на 13 підконтрольних сайтах новини, які "шкодили діловій репутації" потерпілих.

За видалення інформаціі, зловмисники вимагали перевести на їх електронні гаманці гроші у криптовалюті.

"Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотнього зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили чотирьох потерпілих, які перерахували учасникам угрупування від 150 тисяч до 200 тисяч гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Учасникам угруповання може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.