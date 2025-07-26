Без шансов на побег: пограничники разбили врага во время штурма под Белогоровкой

Под Белогоровкой пограничники из подразделения "Феникс" отбили комбинированный штурм российских войск, уничтожив два танка, бронемашину, легковушку и всю вражескую пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пограничного подразделения "Феникс".

"Пехоту, которая пыталась рассеяться по "зеленке", догнали и добили - убежать не удалось никому", - подытожили в подразделении.

В результате боя были уничтожены 2 танка, бронированная машина и легковой автотранспорт противника.

Отмечается, что враг бросил в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику.

Ситуация на фронте

Напомним, что, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение минувших суток, 25 июля, армия россиян потеряла на фронте 1080 солдат и 209 единиц военной техники.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты ежедневно теряют на поле боя не менее тысячи единиц живой силы убитыми и ранеными. Это цена, которую россияне платят за свое "летнее наступление" в Украине.

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