Шансы на отсрочку CBAM высокие, но правительство должно действовать быстро, - Зинченко

Украина может получить отсрочку действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM). Однако только при условии активной и быстрой работы правительства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.
По его словам, в Евросоюзе Украину рассматривают как будущего члена блока, что усиливает аргументы в пользу временного смягчения условий.
"Украина имеет хорошие шансы на отсрочку, поскольку в ЕС Украину рассматривают как потенциального члена блока", - отметил Зинченко.
В то же время эксперт подчеркнул, что вопросом CBAM фактически никто не занимался в течение длительного времени.
"Сейчас этот вопрос рассматривается, и есть надежда, что решение примут до конца декабря", - говорит Зинченко.
Он также подчеркнул, что объемы украинского экспорта в ЕС не представляют угрозы для европейской промышленности.
По его словам, общее потребление стали в ЕС в 2024 году достигло 127 млн тонн, тогда как импорт из Украины составил лишь 3,4 млн тонн.
Украина, по оценке эксперта, не является проблемой для европейских производителей по сравнению с крупными поставщиками из Турции или Китая.
Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предусматривает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.
По данным Федерации работодателей Украины, в случае введения CBAM для Украины, падение ВВП составит 8,7 млрд долларов в 2026 году, а в 2034 - уже 11,3 млрд долларов.
Ранее председатель подкомитета по вопросам промышленной политики Верховной Рады Муса Магомедов отметил, что Минэкономики уже ведет переговоры с Европейской комиссией, однако формального решения пока нет. И это создает критические риски, ведь до запуска механизма остались считанные недели.