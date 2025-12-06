Шансы на отсрочку CBAM высокие, но правительство должно действовать быстро, - Зинченко

По его словам, в Евросоюзе Украину рассматривают как будущего члена блока, что усиливает аргументы в пользу временного смягчения условий.

"Украина имеет хорошие шансы на отсрочку, поскольку в ЕС Украину рассматривают как потенциального члена блока", - отметил Зинченко.

В то же время эксперт подчеркнул, что вопросом CBAM фактически никто не занимался в течение длительного времени.

"Сейчас этот вопрос рассматривается, и есть надежда, что решение примут до конца декабря", - говорит Зинченко.

Он также подчеркнул, что объемы украинского экспорта в ЕС не представляют угрозы для европейской промышленности.

По его словам, общее потребление стали в ЕС в 2024 году достигло 127 млн тонн, тогда как импорт из Украины составил лишь 3,4 млн тонн.

Украина, по оценке эксперта, не является проблемой для европейских производителей по сравнению с крупными поставщиками из Турции или Китая.