Шансы есть. Буданов допустил уничтожение Крымского моста до конца года

Журналистка поинтересовалась у Буданова, может ли Крымский мост быть уничтожен в ближайшее время.

"Все трудятся. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все нуждается в решении комплексном. Работа идет", - ответил Буданов, спросив у журналистки, что именно для нее значит "в ближайшее время".

Она объяснила, что имеет в виду ближайшие несколько месяцев или период до конца года.

"Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть", - сказал начальник ГУР.