Шансы на деэскалацию после нового раунда переговоров - 10%, но результаты будут, - источник
Вероятность достижения реального прогресса в вопросе деэскалации по итогам следующего раунда переговоров оценивается в 10%, однако встреча не завершится без практических сдвигов.
Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к переговорному процессу.
По словам собеседника, со стороны России не наблюдается никакой готовности к уступкам.
Ожидается, что российская делегация снова попытается перевести фокус разговора на глобальные темы, такие как "европейская архитектура безопасности".
В то же время украинская сторона намерена продвигать собственную повестку дня.
В частности, речь идет о деэскалации, энергетическом перемирии, прекращении огня в Черном море и других ключевых пунктах.
"Но они, скорее всего, снова скажут, что у них "нет мандата" это обсуждать. Шансы на то, что мы сможем добиться какого-то продвижения по поводу деэскалации на следующей встрече - очень невысокие, процентов десять", - отметил источник.
Несмотря на пессимистические прогнозы по прорыву в вопросах безопасности, собеседник отмечает необходимость достичь хоть каких-то результатов - в частности, в гуманитарной плоскости или новых обменов.
"Мы говорим, что у нас люди будут терять доверие к переговорному процессу как таковому, если он вообще не дает никаких результатов. Поэтому в любом случае мы не с пустыми руками уедем из следующих переговоров", - подытожил собеседник.
Напомним, что РФ согласилась на участие Европы в переговорах в декабре, этот формат нужно "легализовать".
По данным собеседника РБК-Украина, речь идет о многостороннем формате с участием представителей Европы, для которого необходимо официально зафиксировать круг участников.
Ранее также сообщалось, что Кушнер обвинил Украину в затягивании переговоров: что он назвал причиной.
Спецпосланник президента США заявил, что переговоры якобы отвергла назад атаку на резиденцию главы Кремля, а ключевой преградой остаются территориальные вопросы.