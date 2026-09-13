Шанс спасти несколько жизней: кто в Украине может стать донором органов и как дать согласие

Как при жизни дать согласие на донорство

По словам Мохнатого, человек может самостоятельно дать согласие на посмертное донорство. Для этого нужно заполнить соответствующее заявление и присоединиться к реестру.

"На сайте Украинского центра трансплант-координации есть форма заявления, которое можно заполнить онлайн. Так человек приобщается к реестру и если что-то с ним случается, то согласие от родственников уже не нужно", - пояснил трансплантолог.

Если человек при жизни не дал такого согласия, вопросы донорства после его смерти согласовываются с родственниками.

Когда человек может стать донором органов

Потенциальным донором может стать человек, у которого наступила смерть мозга, но другие органы продолжают работать. Такое, в частности, может произойти после инсульта.

"Это может быть ДТП или инсульт, например. Мозг человека должен уже не работать, а другие органы должны быть сохранены", - рассказал Мохнатый.

Он привел пример из своей практики. У пациентки случился геморрагический инсульт, приведший к гибели мозга, но другие органы продолжали функционировать. После согласия родственников она стала доноркой нескольких органов.

"Пациентка стала донором не только сердца, но и печени и почек", - отметил врач.

Не каждый погибший в ДТП может быть донором

В то же время, сама гибель человека в аварии не означает, что его органы можно использовать для трансплантации.

"При аварии могут травмироваться органы. Поэтому не все погибшие можно рассматривать потенциально для донорства", - пояснил Мохнатый.

Возраст не является абсолютным запретом

С годами функциональный резерв органов естественно снижается. Поэтому возраст более 70-75 лет врач называет скорее медицинским ограничением, а не категорическим запретом для донорства.

В то же время, окончательную возможность использования органов определяют медики с учетом состояния конкретного донора и самих органов.

Мохнатый также отметил, что отношение украинцев к посмертному донорству постепенно меняется. По его словам, люди все чаще спрашивают, как дать согласие на донорство, а страхов по поводу незаконного использования органов становится меньше.

"Никто не знает, что нас ожидает. Может так случиться, что нам или нашим родственникам понадобится помощь. А согласие других людей на донорство может спасти жизнь. Это мнение следует культивировать в обществе", - добавил трансплантолог.