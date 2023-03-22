Шампанское могло поступать в РФ через Турцию и ОАЭ в обход санкций ЕС, - Bloomberg

"Французские производители отправили в Объединенные Арабские Эмираты почти 1,9 млн бутылок шампанского, что на 75% больше, а экспорт в Турцию вырос на 120%. Экспорт шампанского из Турции в Россию вырос на 182% в 2022 году", - говорится. в материале.

Граждане России наполнили ОАЭ и соседние страны после вторжения в Украину. Их присутствие могло стимулировать продажи в таких местах, как регион Персидского залива. ЕС ввел запрет на экспорт предметов роскоши в Россию после вторжения в Украину в прошлом году. Но запрет распространяется только на товары стоимостью более 300 евро, а бутылки с шампанским часто продаются дешевле. Некоторые страны, где произошел всплеск импорта шампанского, могли их реэкспортировать в Россию.

"Данные показали, что Россия, являвшаяся 13 крупнейшим экспортным рынком по объемам в 2021 году, опустилась до 38 после того, как поставки сократились более чем на 80% в 2022 году", - сообщает Bloomberg.

Общий объем продаж шампанского в прошлом году превысил рекордные 6 миллиардов евро.