"Шальке" зазнав найбільшої поразки для німецьких клубів у Лізі чемпіонів

Команду з Гельзенкірхена розбив "Ман Сіті" з рахунком 7:0

Футбольный клуб "Шальке" из Гельзенкирхена проиграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с разгромным счетом 7:0. Как информирует в Twitter статистический агрегатор Opta, это самое крупное поражение для немецких клубов за все время их выступлений в турнире.

В свою очередь "Ман Сити" забил семь голов в матче еврокубка впервые в истории. Голами в составе английской команды отметились полузащитники Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Филип Фоден, а также нападающие Габриэл Жезус и Серхио Агуэро, оформивший дубль. Украинец Александр Зинченко сделал ассист и поучаствовал еще в двух голевых атаках.

Первая игра в Гельзенкирхене завершился победой английской команды со счетом 3:2. Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "Шальке" завершил выступление в соревновании.

Напомним, в этом матче игроки национальной сборной Украины Александр Зинченко и Евгений Коноплянка попали в стартовые составы своих команд.