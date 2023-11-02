Михайлюк присоединился к погрому "Индианы" с +51: видео действий украинца в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Воспитанник черкасского баскетбола начал на скамье запасных. Тем временем в стартовую пятерку "Селтикс" попали Уайт, Холидей, Порзингис, Тейтум и Браун.

Михайлюк сыграл "мусорные минуты", когда судьба встречи уже была определена. На паркете он провел 11 минут. За отведенное время украинец успел набрать 5 очков и сделал 3 подбора. По статистическому показателю "плюс-минус" результат защитника с навыками форварда положительный – +17.

Из игры Михайлюк выполнил 6 попыток. Точными оказались две из них, в том числе один трехочковый (4 попытки). Кроме того, украинский баскетболист не допустил ни одной потери мяча и обошелся без персональных фолов.

"Бостон" просто уничтожил "Индиану" со счетом 155:104. Самыми удачными для "Селтикс" были первая и последняя четверть, когда они набрали свыше 40 очков. Самым результативным в составе бостонцев был Джейсон Тейтум с дабл-даблом (30 пунктов, 12 подборов).

Святослав Михайлюк в 2023 году

С "Бостоном" Михайлюк подписал негарантированный контракт. Соглашение было рассчитано на 1 год. Ради выступлений за океаном украинец отказался от предложения афинского "Панатинаикоса". Перед стартом сезона договор стал постоянным, а зарплата Михайлюка выросла до 1,17 млн долларов.

В предсезонных матчах Михайлюк неплохо себя проявил. Универсал выходил на паркет в трех поединках "Селтикс". Самый результативный матч он сыграл против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут в игре.

Дебютировал за "Бостон" на официальном уровне Михайлюк против "Вашингтона" 30 октября. В игре он провел почти 5 минут и успел набрать 3 очка и сделать 1 ассист. Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА.