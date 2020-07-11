Шахти "ДТЕК Добропіллявугілля" виходять з простою

Фото: шахти (з відкритих джерел)

Вугілля буде реалізовуватися за ціною імпортного паритету

13 липня вуглевидобувні підприємства "ДТЕК Добропіллявугілля" запускаються в роботу після 5-місячного вимушеного простою через незатребуваність українського вугілля теплоелектростанціями. Це стало можливим після підписання контракту з "Центренерго" на постачання вугілля з цих шахт.

Про це заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук в ефірі "Свобода Савіка Шустера".

Вугілля буде реалізовуватися за ціною імпортного паритету, що відповідає європейській ціні й значно нижче, ніж газ або вугілля держшахт.

"В результаті довгих, складних переговорів, при посередництві Офісу Президента і Міністерства енергетики, 10 липня був підписаний договір на поставку українського вугілля на українські теплоелектростанції "Центренерго". За ціною, яка транспарентна, без корупції і показує, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні. Ціна, за якою буде поставлятися вугілля, буде прив'язана до імпортного паритету (Роттердам +). Ніде в Україні придбати на більш вигідних умовах "Центренерго" не зможе, тому що це на 20% дешевше ніж вугілля державних шахт, на 10% дешевше, ніж газ і головне – тут немає корупції", - сказав Сахарук.

За його словами, при такому ціноутворення неможливо додати ніяку маржу ніякому посереднику. Він уточнив, що з понеділка вийдуть в лаву перші шахтарі Добропіллявугілля, до кінця тижня компанія почне першу відвантаження вугілля на ТЕС "Центренерго".

“Ось це я називаю вирішенням питання, а не всі маніпуляції з боку тих, хто адміністративним втручанням в енергетичну галузь завів її в глибоку кризу і привів до незатребуваності українського вугілля", - заявив Сахарук.

Своєю чергою, глава комітету енергетики та ЖКГ ВРУ Андрій Герус, який ще недавно виступав з різкою критикою ціни на вугілля за формулою "Роттердам+", позитивно оцінив завершення цього контракту.

"Справді хороша новина, що контракт підписаний, вугілля буде поставлятися і державна компанія буде купувати його у ДТЕК за чесною і європейською ціною", - сказав Герус.

Водночас, Сухарук зазначив, що "сьогодні було підтверджено, що ціна на вугілля, яка була розрахована за формулою "Роттердам+" і яка зафіксована в контракті з "Центренерго", є самою справедливою і європейською ціною за вугілля.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками минулого року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд гривень, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд гривень).

Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалася з вугілля держшахт на вугілля з Росії, який закуповувався через посередників, близьких до Коломойському.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарху Ігорю Коломойському, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" за відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня поточного року Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго". Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне "Центренерго" буде активно закуповувати вугілля державних шахт.

Нагадаємо, формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР по енергетиці та ЖКГ Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули "Роттердам +" шахтарі додатково отримали 10 млрд грн.