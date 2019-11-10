"Шахтер" взяв реванш у "Динамо" за виліт з Кубку України

Донецький "Шахтар" мінімально обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 14 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Харкові на ОСК "Металіст" завершився з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у грі на рахунку на рахунку Сергія Кривцова, який виграв повітря у Шабанова і головою замкнув подачу корнера від Тете.

На 77 хвилині суддя зустрічі Микола Балакін призупинив поєдинок і відвів команди з поля. Причиною цього стали расистські кричалки від уболівальників в сторону бразильських гравців "Шахтаря".

По поверненню на поле був видалений Тайсон за показаний середній палець в бік фанатів "Динамо". Кияни не зуміли скористатися більшістю і зрівняти рахунок.

"Шахтар" набрав 40 очок і продовжує впевнено лідирувати в таблиці УПЛ. На другу сходинку піднялася луганська "Зоря", у якій в активі 28 балів, а "Динамо" з 27 очками йде на 4 позиції. На 3 місці йде "Десна" з також кількістю балів, але чернігівський клуб вище через перемогу в особистій зустрічі.

Нагадаємо, "біло-сині" вибили "гірників" з Кубка України на стадії 1/8 фіналу.