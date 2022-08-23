ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" обрав домашній стадіон на чемпіонат України. Це не НСК "Олімпійський"

Новость на русском →
Львів, Вівторок 23 серпня 2022 13:00
"Шахтар" обрав домашній стадіон на чемпіонат України. Це не НСК "Олімпійський" Фото: "Шахтар" виходить на поле "Арени Львів" проти ПСЖ у сезоні 2015/16 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Більшість матчів нового сезону в українській Прем'єр-лізі донецький "Шахтар" проведе за межами Києва. Український гранд вирішив тимчасово повернутися до Львова.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли уповноважені особи "Шахтаря".

Столичний НСК "Олімпійський" прийме лише два домашні матчі "гірників" на старті сезону. Спершу в Києві гостюватиме "Металіст 1925" (23 серпня), а згодом на головну арену країни завітає "Кривбас" (28 серпня).

Натомість решта домашніх поєдинків "Шахтаря" відбудеться на "Арені Львів", яка вже була домівкою команди в 2014-2016 рр. "Гірники" уклали з керівництвом стадіону контракт на сезон 2022/23, а клубні агрономи займатимуться підготовкою газону. Таке рішення пов'язане зі складною логістикою прийдешньої кампанії.

"Чому саме Львів? Тому що команда буде базуватися у Варшаві, де ми орендуємо тренувальний центр "Легії" до листопада. Це задля того щоб краще підготуватися до матчів Ліги чемпіонів, які будемо грати на стадіоні "Легіі", – роз'яснили в клубі.

У міжсезоння "Шахтар" обрав варшавський Стадіон Війська Польського домашньою ареною на єврокубки в сезоні 2022/23. Там "гірники" проведуть мінімум 3 матчі групового етапу Ліги чемпіонів, жеребкування якого призначене на 25 серпня, та вже реалізували третину квитків.

Раніше "Шахтар" оголосив заявку на 1-й тур УПЛ із чотирма новачками в складі. "Гірники" проведуть перший офіційний матч під керівництвом Ігора Йовічевіча, який замінив Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Львів Чемпионат Украины НСК Олимпийский УПЛ
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії