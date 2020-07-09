Шахтар - Вольфсбург: Визначено місце проведення відкладеного матчу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" - "Вольфсбург" (shakhtar.com)

Поєдинок пройде за порожніх трибун

Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що шість матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, які залишилося дограти, пройдуть на полях їх номінальних господарів. Таким чином, донецький "Шахтар" зіграє з німецьким "Вольфсбургом" в Україні.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що поєдинки раунду будуть проходити на домашніх стадіонах команд, з умовою що в цих країнах дозволено проводити матчі і немає проблем з відвідуванням країн.

Нагадаємо, у першій грі "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2:1.

Нинішній розіграш Ліги Європи, як і практично всі змагання у світі, був припинений в березні через пандемію коронавірусу. На момент оголошення паузи в єврокубку в шести парах 1/8 фіналу були зіграні перші матчі.

Згідно з рішенням виконкому УЄФА, турнір буде дограний у чотирьох містах Німеччини. Чвертьфінал відбудеться 10 і 11 серпня, а півфінали - 16 і 17 в одноматчевому форматі, замість звичайних двох. Поєдинки пройдуть в Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні. Останній прийме вирішальний поєдинок турніру 21 серпня. Всі матчі починатимуться о 22:00 за київським часом.