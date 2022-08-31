"Динамо" оголосило про трансфер лідера "Зорі"
Перший літній трансфер оформило київське "Динамо", підписавши півзахисника Владислава Кабаєва з луганської "Зорі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
26-річний фланговий виконавець переїхав до Києва. Українець став першим літнім новачком "біло-синіх".
Кабаєв уклав із "Динамо" контракт на 4 роки. У складі вітчизняного гранда він виступатиме під 7-м номером. У луганській "Зорі" півзахисник зіграв 5 повних сезонів. До цього він виступав за одеський "Чорноморець", у структурі якого виховувався з дитинства.
Цього літа "Динамо" лише втрачало футболістів. Лави "біло-синіх" покинули всі легіонери, окрім поляка Томаша Кендзьори, та низка українців-резервістів без шансів пробитися до основної обойми команди.
Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. Суперником киян у стартовому турі стане турецький "Фенербахче". Поєдинок відбудеться 8 вересня у Стамбулі.
До слова, Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА на новий сезон.
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