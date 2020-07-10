"Шахтар" дізнався потенційних суперників у вирішальних стадіях Ліги Європи

За підсумками жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги Європи своїх потенційних суперників дізналися 16 команд, які є учасниками 1/8 фіналу турніру. Серед них - чемпіон України донецький "Шахтар".

Подія транслювалося на сайті УЄФА.

У разі проходу "Вольфсбурга" наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" -" Базель". А у півфіналі - "Інтер"/"Хетафе" - "Рейнджерс"/"Байєр"

Ці поєдинки команда Луїша Каштру точно проведе в Німеччині.

"Шахтар" має відмінні шанси вийти в 1/4 фіналу, оскільки в першій грі з німецькою командою здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1. поєдинок відбудеться 5 або 6 серпня в Україні.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня, 1/4 фіналу - 10-11 серпня, 1/2 фіналу - 16-17 серпня. Фінал відбудеться 21 серпня в Кельні