Відбулося жеребкування фінальних стадій Ліги чемпіонів

Фото: Кубок Ліги чемпіонів (uefa.com)

Стала відома повна турнірна сітка

За підсумками жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2019/20 сформована повна сітка турніру. Сіяних і несіяних немає, команди з однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Пряма трансляція жеребкування велася на сайті УЄФА.

Результати:

"Манчестер Сіті"/"Реал" - "Ювентус"/"Ліон"

"РБ Лейпциг" - "Атлетико"

"Барселона"/"Наполі" - "Баварії"/"Челсі"

"Аталанта" - ПСЖ

Півфінали:

Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №3

Переможець чвертьфіналу №2 - Переможець чвертьфіналу №4

Також в рамках процедури визначений номінальний господар фінального матчу Ним стане переможець другого півфіналу.

На даний момент в Лізі чемпіонів вже відомі чотири чвертьфіналісти - "Атлетіко", "Аталанта", ПСЖ і "РБ Лейпциг".

Турнір був припинений 11 березня. З-за пандемії коронавіруса не були зіграні чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу: "Ювентус" - "Ліон" (перша гра - 0:1), "Манчестер Сіті" - "Реал" (2:1), "Баварія" - "Челсі" (3:0) і "Барселона" - "Наполі" (1:1). Ці матчі відбудуться, як і планувалося раніше, на стадіонах номінальних господарів - в Турині, Манчестері, Мюнхені та Барселоні.

Потім всі поєдинки будуть проходити на двох стадіонах в португальському Лісабоні - "Ештадіу ду Бенфіка" та "Жозе Алваладе". Чвертьфінали та півфінали пройдуть у форматі одноматчевых протистоянь, замість звичайних двох.

Базовими датами проведення матчів 1/8 фіналу є 7-8 серпня, чвертьфіналів - 12-15 серпня, а півфіналів - 18-19 серпня. Фінал відбудеться 23 серпня на стадіоні "ду Бенфіка".

Нагадаємо, раніше УЄФА опублікував розклад матчів Ліги чемпіонів наступного сезону.