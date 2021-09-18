ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Шахтар" розгромив "Маріуполь", відвантаживши п'ять сухих м'ячів супернику

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 19:28
"Шахтар" розгромив "Маріуполь", відвантаживши п'ять сухих м'ячів супернику Фото: "Шахтар" розгромив "Маріуполь" (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" без проблем переграв "Маріуполь" у восьмому турі української Прем'єр-Ліги. Гірники забили п'ять сухих м'ячів у ворота суперника-5: 0.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Після поразки від "Шерифа" у Лізі чемпіонів наставник донеччан Роберто Де Дзербі виставив напіврезервний склад на матч проти "Маріуполя". І вже зі старту поєдинку молоді резервісти номінальних гостей взялися за справу.

Спершу на 18-й хвилині відзначився Сікан. А ще через дві хвилини подвоїв перевагу "Шахтаря" Мудрик.

У другому таймі розгромним рахунок зробив тітці, забивши на 53-й хвилині. Також дублем в кінцівці відзначився Судаков, встановивши фінальний рахунок 5: 0.

Перемога дозволила Гірникам зрівнятися за очками з "Динамо", але кияни свій поєдинок восьмого туру проведуть сьогодні проти "Олександрії". Старт о 19: 30.

&quot;Шахтар&quot; розгромив &quot;Маріуполь&quot;, відвантаживши п'ять сухих м'ячів супернику

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Маріуполь Премьер лига
NEWS
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
Moderna захищає від госпіталізації краще за інші СOVID-вакцини, -CDC
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт