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"Шахтар" втратив на півроку оборонця збірної України

Фото: Віктор Корнієнко покидає поле на медичному гольфкарі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" у першій половині сезону не зможе розраховувати на оборонця Віктора Корнієнка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний українець зазнав важкої травми в 2-му турі української Прем'єр-ліги. Відновлення флангового виконавця триватиме мінімум півроку.

Поглиблене медичне обстеження виявило в Корнієнка розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. За тиждень на оборонця чекатиме хірургічне втручання. Орієнтовний термін відновлення, за даними клубної прес-служби, складе 6 місяців.

У нинішньому сезоні Віктор Корнієнко провів 1 матч УПЛ за "Шахтар". Усього в складі "гірників" чемпіон світу-2019 серед 20-річних зіграв 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

Раніше "Шахтар" отримав календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів. У стартовому турі "гірники" на виїзді зустрінуться з німецьким РБ "Лейпциг". Поєдинок відбудеться 6 вересня.

До слова, донецький "Шахтар" дотиснув "Кривбас" у Києві в поєдинку 2-го туру Прем'єр-ліги.

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