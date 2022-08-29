"Шахтар" втратив на півроку оборонця збірної України

23-річний українець зазнав важкої травми в 2-му турі української Прем'єр-ліги. Відновлення флангового виконавця триватиме мінімум півроку.

Поглиблене медичне обстеження виявило в Корнієнка розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. За тиждень на оборонця чекатиме хірургічне втручання. Орієнтовний термін відновлення, за даними клубної прес-служби, складе 6 місяців.

У нинішньому сезоні Віктор Корнієнко провів 1 матч УПЛ за "Шахтар". Усього в складі "гірників" чемпіон світу-2019 серед 20-річних зіграв 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

Раніше "Шахтар" отримав календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів. У стартовому турі "гірники" на виїзді зустрінуться з німецьким РБ "Лейпциг". Поєдинок відбудеться 6 вересня.