"Шахтар" підписав нападника "Аякса" Лассіна Траоре
"Шахтар" оголосив про перехід нападника "Аякса" Лассіна Траоре. З ним підписаний п'ятирічний контракт.
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За інформацією ЗМІ, за 20-річного нападника Український клуб заплатив 8 мільйонів євро.
Траоре перебував у системі амстердамського "Аякса" з 2017 року. За підсумком поточного сезону у Лассіна залишався рік чинного контракту, через що з'явилася можливість провести переговори про покупку футболіста.
У минулому сезоні гравець з Буркіна-Фасо забив 10 голів і віддав 9 результативних передач в 29 матчах за "Аякс" у всіх турнірах.
Траоре в майбутньому може стати заміною форварду Жуніору Мораесу, якому вже 34 роки і він все частіше стикається з ушкодженнями.
Нагадаємо, першим літнім трансфером " Шахтаря" став півзахисник "Бенфіки" Педриньо. Його клуб придбав за 18 мільйонів євро.