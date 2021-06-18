"Шахтар" підписав нападника "Аякса" Лассіна Траоре

За інформацією ЗМІ, за 20-річного нападника Український клуб заплатив 8 мільйонів євро.

Траоре перебував у системі амстердамського "Аякса" з 2017 року. За підсумком поточного сезону у Лассіна залишався рік чинного контракту, через що з'явилася можливість провести переговори про покупку футболіста.

У минулому сезоні гравець з Буркіна-Фасо забив 10 голів і віддав 9 результативних передач в 29 матчах за "Аякс" у всіх турнірах.

Траоре в майбутньому може стати заміною форварду Жуніору Мораесу, якому вже 34 роки і він все частіше стикається з ушкодженнями.