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"Шахтар" підписав нападника "Аякса" Лассіна Траоре

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Києва, П'ятниця 18 червня 2021 20:51
"Шахтар" підписав нападника "Аякса" Лассіна Траоре Фото: Лассина Траоре (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

"Шахтар" оголосив про перехід нападника "Аякса" Лассіна Траоре. З ним підписаний п'ятирічний контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За інформацією ЗМІ, за 20-річного нападника Український клуб заплатив 8 мільйонів євро.

Траоре перебував у системі амстердамського "Аякса" з 2017 року. За підсумком поточного сезону у Лассіна залишався рік чинного контракту, через що з'явилася можливість провести переговори про покупку футболіста.

У минулому сезоні гравець з Буркіна-Фасо забив 10 голів і віддав 9 результативних передач в 29 матчах за "Аякс" у всіх турнірах.

Траоре в майбутньому може стати заміною форварду Жуніору Мораесу, якому вже 34 роки і він все частіше стикається з ушкодженнями.

Нагадаємо, першим літнім трансфером " Шахтаря" став півзахисник "Бенфіки" Педриньо. Його клуб придбав за 18 мільйонів євро.

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