"Шахтар" подав заявку на матчі плей-офф Ліги Європи

У списку на поєдинки проти "Айнтрахта" 25 футболістів

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

В списке 25 футболистов, куда попали два новичка горняков - Валерий Бондаренко и Манор Соломон:



Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик



Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерий Бондаренко, 18. Иван Ордец, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили



Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 74. Виктор Коваленко, 99. Фернандо



Нападающие: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуниор Мораес



"Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" 14 февраля в Харькове, ответный - 21 февраля на выезде.

Напомним, два защитника "Шахтера" перебрались в чемпионат России во время зимнего трансферного окна.