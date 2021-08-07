"Шахтар" вперше програв під керівництвом нового тренера

Сьогодні, 7 липня у 3-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги "Олександрія" обіграла "Шахтар" з рахунком 2:1. Це перша поразка гірників при Де Дзербі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

Проблеми у донеччан розпочалися одразу ж - на шостій хвилині Третьяков успішно замкнув простріл Цурікова, але "Шахтар" відігрався у схожій манері - Корнієнко відзначився з передачі Додо.

Однак в середині першого тайму "Олександрія" знову вийшла вперед після голу Ковальця з розвороту з меж штрафного майданчику.

У другій половині зустрічі "Олександрія" грала від оборони, тоді як гірники ніяк не могли реалізувати свою перевагу. У підсумку рахунок не змінився, тож донеччани зазнали першої поразки при Де Дзербі.

Варто зазначити, що "Шахтар" при Роберто Де Дзербі здобув три перемоги поспіль, у тому числі й у Лізі чемпіонів.

Сьогодні у лізі УПЛ також відбувся матч між командами "Маріуполь" та "Дніпро-1". Остання виборола перемогу у поєдинку з рахунком 2:1.

У ще одному матчі цієї суботи "Рух" здобув першу перемогу під керівництвом Леоніда Кучука, обігравши "Верес". Гра закінчилася з рахунком 2:1.