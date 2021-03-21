"Шахтар" перевів Тайсона в дубль, але бразилець не виключив можливість продовження контракту

"Під час гри з "Ромою" Тайсон відмовився від розминки і вийти на заміну. Після цього клуб прийняв рішення відправити його в дубль, тепер він тренується там. Це гравець, який багато зробив для "Шахтаря", я особисто з ним багато грав, дружив, але сьогодні ніхто вище клубу не може бути. Ми всі професіонали, повинні виконувати свій контракт, поважати клуб, поважати команду", - сказав Срна.

При цьому журналіст Роман Бебех у своєму Telegram-каналі "Бомбардир" повідомив, що Тайсон також отримав штраф у розмірі більш ніж половину своєї місячної зарплати. За даними бразильських ЗМІ, Тайсон отримує близько 3,5 млн доларів на рік.

Сам же Тайсон в коментарі бразильському ресурсу GZH заявив, що між ним і головним тренером команди Луїшем Каштру є певні "тертя". При цьому він зазначив, що поки не прийняв остаточного рішення, чи буде він чи ні продовжувати контракт з "гірниками".

"Може Шахтар тиснути на мене подібним чином з метою підписати новий контракт? Не знаю, все може бути. Також, не можу сказати, що я остаточно відмовився від ідеї продовжити контракт. З понеділка буду працювати з резервною командою. Моя справа зараз - тренуватися і дивитися, чим закінчиться ситуація", - заявив бразилець.

Зазначимо, контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчується цього літа. Активно сватають бразильця в місцевий "Інтернасьональ".