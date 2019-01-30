"Шахтар" віддасть захисника Данченка в оренду

Гравець не полетів на другий зимовий збір з командою

Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко не отправился вместе с основным составом команды на зимний сбор и, скорее всего, готовится перейти в аренду в другой клуб. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1/2".

Название нового клуба футболиста пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Данченко провел за "горняков" 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. В сезоне 2017/18 игрок выступал за российский "Анжи". До этого Данченко на правах аренды играл в одесском "Черноморце".

"Шахтер" после первой части сезона 2018/19 лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков.

Напомним, центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком санкт-петербургского "Зенита".