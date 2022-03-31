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"Шахтар" офіційно відпустив легіонера до Франції

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Ліон, Четвер 31 березня 2022 16:16
"Шахтар" офіційно відпустив легіонера до Франції Фото: Тете позує з футболкою "Ліона" (ol.fr)
Автор: Антон Федорців

Бразильський вінгер Тете перебрався з донецького "Шахтаря" у французький "Ліон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Французький гранд оголосив про перехід зірки "Шахтаря". Тете переїхав до Франції на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2021/22.

"Ліон" скористався регламентними змінами ФІФА, що дозволили підписувати гравців із чемпіонатів України та Росії поза межами трансферного вікна. Більше того, "ткачі" зможуть заявити бразильця на плей-офф Ліги Європи. На "Стад де Люм'єр" Тете виступатиме під 20-м номером.

22-річний латиноамериканець захищав кольори "Шахтаря" з лютого 2019 року. До України він переїхав із бразильського "Греміо" за орієнтовно 15 млн євро. У складі "гірників" Тете провів 108 матчів у всіх турнірах, у яких забив 31 м'яч і віддав 15 асистів.

Нагадаємо, що ФІФА несподівано зробила російську мову однією з офіційних для організації.

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