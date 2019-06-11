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Фонсека покинув "Шахтар" і очолив "Рому"


За три сезони з донецькою командою він зробив три золотих дублі

Донецький "Шахтар" повідомив про відхід з команди головного тренера Паулу Фонсекі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "гірників".

Контракт Фонсекі з "Шахтарем" був розрахований до літа 2020 року. Всього під керівництвом наставника команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.

Відзначається, що очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу за три сезону повернув "Шахтарю" лідерство в українському футболі. З командою він зробив три золотих дублі. За ці роки "оранжево-чорні" виграли три чемпіонські титули, три рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

За даними ЗМІ, португальця в "Шахтарі" може замінити бразилець Антоніо Карлос Заго, який раніше працював в донецькому клубі асистентом Мірчі Луческу протягом 2013-2015 років.

Сам же Фонсека продовжить тренерську кар'єру в італійській "Ромі". Контракт з підписаний до 2022 року.

Нагадаємо, раніше Фонсека заявляв, що не має наміру залишати "Шахтар" влітку.

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