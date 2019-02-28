"Шахтар" оголосив про підписання бразильського вінгера Тете

Угода з футболістом розрахована на 5 років

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с бразильским атакующим полузащитником Тете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "горняков".

Контакт с футболистом рассчитан на 5 лет. Другие детали сделки не сообщаются.

По информации СМИ, трансфер 19-летнего бразильца обошелся "оранжево-черным" в 10 млн евро.

Тете является воспитанником бразильского "Гремио", однако на профессиональном уровне футболист не провел ни единого матча за родной клуб, выступая за юношеские и молодежные команды.

Футболист провел 7 матчей в составе сборной Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки в Чили.

Ранее сообщалось, что этой зимой "Шахтер" подписал бразильца Маркоса Антонио и израильского игрока Манора Соломона.