Бразильський футболіст підтвердив свій трансфер в "Шахтар"

Фото: Тете (gremio.net)

Тете погодив з "гірниками" п'ятирічний контракт

Півзахисник "Греміо" Тете оголосив про свій перехід з бразильського клубу і швидкий приїзд у донецький "Шахтар". Інформацію підтвердив сам футболіст в коментарі виданню Globo.

"Відчуваю одночасно смуток і радість. Моя мрія про виступи Європі збувається, але одного разу я повернуся, щоб знову надіти футболку "Греміо". Буду старанно працювати в "Шахтарі", оскільки хочу закріпитися в Європі.

Український клуб переглядав мене на кількох турнірах молодіжних команд. Я приїду туди, щоб працювати з першою командою. Думаю, якщо все буде добре, то вже в цьому році я зможу стати гравцем основи", - сказав бразилець.

Джерело видання інформує, що Тете погодив з "гірниками" п'ятирічний контракт. Відзначається, що "Шахтар" заплатить Греміо 10 мільйонів євро за 40% прав на футболіста. Решта права належать агенту Тете.

Раніше повідомлялося, що цієї зими "Шахтар" підписав бразильця Маркоса Антоніо і ізраїльського гравця Манора Соломона.