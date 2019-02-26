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Бразильський футболіст підтвердив свій трансфер в "Шахтар"

Новини » Спорт    26.02.2019 - 10:20
Бразильський футболіст підтвердив свій трансфер в "Шахтар"
Фото: Тете (gremio.net)

Тете погодив з "гірниками" п'ятирічний контракт

Півзахисник "Греміо" Тете оголосив про свій перехід з бразильського клубу і швидкий приїзд у донецький "Шахтар". Інформацію підтвердив сам футболіст в коментарі виданню Globo.

"Відчуваю одночасно смуток і радість. Моя мрія про виступи Європі збувається, але одного разу я повернуся, щоб знову надіти футболку "Греміо". Буду старанно працювати в "Шахтарі", оскільки хочу закріпитися в Європі.

Український клуб переглядав мене на кількох турнірах молодіжних команд. Я приїду туди, щоб працювати з першою командою. Думаю, якщо все буде добре, то вже в цьому році я зможу стати гравцем основи", - сказав бразилець.

Джерело видання інформує, що Тете погодив з "гірниками" п'ятирічний контракт. Відзначається, що "Шахтар" заплатить Греміо 10 мільйонів євро за 40% прав на футболіста. Решта права належать агенту Тете.

Раніше повідомлялося, що цієї зими "Шахтар" підписав бразильця Маркоса Антоніо і ізраїльського гравця Манора Соломона.

Гравець "Шахтаря" викликано в збірну Ізраїлю на матчі Євро-2020 "Шахтар" розгромно програв "Айнтрахту" і вилетів з Ліги Європи
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