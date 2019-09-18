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Шахтар - Манчестер Сіті: де дивитися матч

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Де і коли почнеться поєдинок 1 туру групового раунду Ліги чемпіонів

"Шахтар" і "Манчестер Сіті" зустрінуться в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, на домашній арені у "гірників" мало шансів на успіх.

18 вересня 22:00
Харків, ОСК "Металіст"

Матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18 вересня, на стадіоні "Металіст" у Харкові

Нна території України у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

Крім того, починаючи з 20:45, експерти в студії програми "Ніч Ліги чемпіонів" обговорять майбутню дуель, а після завершення поєдинку оцінять побачене на поле.

Нагадаємо, УЄФА призначив на гру португальську бригаду арбітрів на чолі з 40-річним Артуром Діашем.

В іншому поєдинку квартету C битимуться загребське "Динамо" та італійська "Аталанта".

Жереб зводить "гірників" і "містян" в груповому етапі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. З чотирьох зустрічей між донецьким та англійською кубом, тільки раз "Шахтарю" вдалося здобути перемогу, інші три матчі залишалися за "Ман Сіті".

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