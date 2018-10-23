Шахтар - Манчестер Сіті: онлайн трансляція

Шахтар - Манчестер Сіті

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів

Шахтар - Манчестер Сіті. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися можна на Футбол 1. "Шахтар" прийматиме "Манчестер Сіті" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери вважають фаворитами цього протистояння команду гостей.

23 жовтня 22:00

Харків, стадіон "Металіст"

"Шахтар" спробує повторити успіх минулого року і знову перемогти "Манчестер Сіті" в домашньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді ж вперше і перетнулися шляхи суперників. Команди зіграли по два матчі, де кожен з клубів здобув перемогу на своєму полі.

Зараз команда Паулу Фонсека займає третє місце в групі F, зігравши внічию дві перші зустрічі. На очко більше у "Сіті", який один матч програв і один виграв.

Обидва стартові матчі в групі "Шахтар" завершив з рахунком 2:2. У зустрічі першого туру з "Гоффенхаймом" він відіграв два м'ячі на своєму полі, а потім, навпаки, втратив перевагу в два голи на полі "Ліона". У першому турі "Сіті" зазнав удома несподіваної поразки від "Ліона" (1:2), зате в наступній зустрічі з тим же рахунком обіграв "Хоффенхайм".