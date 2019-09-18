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Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

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Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Шахтар" прийматиме "Манчестер Сіті" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

18 вересня 22:00
Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, у "Шахтаря" мало шансом на перемогу в домашньому поєдинку. На успіх "гірників" контори приймають ставки з коефіцієнтом 9,50. У той час як перемогу "Манчестер Сіті" оцінили в 1,28. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом в 5,50.

Зустріч відбудеться в Харкові 18 вересня на стадіоні "Металіст" і почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА призначив на гру португальську бригаду арбітрів на чолі з 40-річним Артуром Діашем.

В іншому поєдинку квартету C битимуться загребське "Динамо" та італійська "Аталанта".

Жереб зводить "гірників" і "містян" в груповому етапі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. З чотирьох зустрічей між донецьким та англійською кубом, тільки раз "Шахтарю" вдалося здобути перемогу, інші три матчі залишалися за "Ман Сіті".

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