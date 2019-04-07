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Шахтар - Динамо: анонс матчу

Новини » Спорт    07.04.2019 - 07:00
Шахтар - Динамо: анонс матчу
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Готуємося до першого поєдинку 1/4 фіналу Кубка України

Донецький "Шахтар" прийме київське "Динамо" в головному протистоянні чвертьфінальної стадії Кубка України. Трансляція розпочнеться о 17:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "гірників" фаворитами матчу. Комітет арбітрів ФФУ призначив суддівську бригаду.

7 квітня 17:00
Харків, ОСК "Металіст"

 

На попередній стадії "Шахтар" обіграв "Олімпік". В ході матчу двічі був нічийний рахунок, а вирішальним виявився гол Олега Данченко на 83 хвилині. В 1/8 фіналу Кубка "Динамо" зломило опір "Миная". Поступаючись після першого тайму 0: 1, у другій половині "біло-сині" забили тричі (дубль Шапаренко, гол Гармаша).

Раніше команди зустрічалися між собою в Кубку України 14 раз: 9 перемог у "Шахтаря", 5 - у "Динамо". Різниця м'ячів: 23-12. Минулого сезону суперники дійшли до вирішального матчу. Тоді "гірники" в 12 раз в історії завоювали Кубок і стали лідерами турніру за кількістю перемог.

Донецький клуб з відривом лідирує в чемпіонаті, випереджаючи киян на 7 очок.

Орієнтовні склади:

"Шахтар": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаілі, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Марлос, Патрік, Мораєс

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Шепелєв, Гармаш, Сидклей, Циганков, Шапаренко, Вербич

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