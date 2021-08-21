"Шахтар" у більшості розгромив "Чорноморець" та очолив УПЛ

Вже на 10-й хвилині півзахисник "Чорноморця" Богдан Білошевський грубо зіграв проти Алана Патріка, і арбітр після VAR видалив його з поля. Незважаючи на це, саме одесити створили перші серйозні моменти для взяття воріт, коли Ілля Путря пробив трохи вище воріт, а потім Артур Авагімян влучив у штангу.

Однак на 34-й хвилині гірники організували гол. Михайло Мудрик отримав м'яч на лівому фланзі і віддав у штрафну на Георгія Судакова, який другим дотиком відправив його в дальній кут.

На 42-й хвилині забив захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко, але гол скасували через гру рукою у виконанні Сергія Кривцова.

У доданий до першого тайму час VAR знову був на боці донеччан, коли Путря втік від захисників і забив гол, але, як виявилося, був офсайд. У атаці у відповідь "Шахтар" подвоїв рахунок зусиллями Алана Патріка.

У другому таймі "гірники" провели кілька перспективних контратак, але довели рахунок до розгромного в доданий час. Манор Соломон фірмовим ударом з лінії штрафного відправив м'яч у верхній кут воріт.