Ламаючи прогнози. "Шахтар" мінімально обіграв "Монако" на виїзді в кваліфікації ЛЧ

До початку матчу букмекери не дуже вірили в "гірників", роблячи явним фаворитом матчу і всього протистояння "Монако". Однак з перших хвилин гравці "Шахтаря" показали, що їх недооцінювати не варто.

"Гірники" діяли досить агресивно в пресингу, часто накриваючи гравців "Монако" на їх же половині. У підсумку у монегасків виникали серйозні проблеми з виходом на чужу половину поля. А завершився початковий відрізок божевільним проходом Педріньо, який продерся через центр і відразу чотирьох гравців французького клубу в штрафну, і розвів м'яч і воротаря суперників по різних кутах - 1:0.

Після голу монегаски трохи прокинулися, і стали огризатися. Спершу це були далекі удари. А ближче до кінця тайму Матвієнко мало не "привіз" гол у свої ворота. Капітан "Шахтаря" в цьому матчі втратив м'яч на лівому фланзі, його підхопив Сідібе і відпасував на Фолланда. Той, підробивши, пробивав метрів з 13-ти, але, добре для" гірників", промахнувся.

Далі французи продовжили тиск на гравців "Шахтаря", але все ж на перерву команду пішли при мінімальній перевазі Українського клубу.

На старті другої 45-хвилинки від голу "гірників" врятував Трубін, який витягнув майже "мертвий" м'яч з нижнього кута після удару Головіна з лінії штрафного майданчика. Повторив подвиг український кіпер і на 57-й хвилині, коли Бен Ядер обіграв Матвієнко в штрафному майданчику і пробивав метрів з п'яти, хоч і з гострого кута. Трубін встиг виставити ногу і відвести небезпеку від своїх воріт.

Далі гра звелася до протистояння в центрі поля - "Шахтар" більше м'яч контролював, але "Монако" було явно більш активним в пресингу і атакуючих діях. Хоча реальний момент створити французи змогли аж на 82-й хвилині. Боаду метрів з 20 пробивав точно в кут, Трубін торкнувся кінчиками пальців і перевів м'яч рикошетом від штанги на кутовий.

До кінця матчу монегаски продовжували тиснути, але вразити ворота "гірників" так і не змогли. У підсумку мінімальна перемога "Шахтаря" 1:0. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня у Харкові.