"Шахтар" найближчим часом підпише контракт з новим тренером

Донецький "Шахтар" оголосить про призначення нового головного тренера команди найближчим часом. Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, наставник "Віторії Гімараєш" Луїш Каштру вже прибув в Україну і найближчим часом повинен підписати контракт з "гірниками" на 2 роки.

Португальський клуб вже отримав від "Шахтаря" компенсацію за достроковий розрив контракту з 57-річним фахівцем, який діяв до літа 2020 року. Сума оцінюється в 1 мільйон євро.

Каштру, серед іншого, раніше працював з "Порту" і "Ріу Аве", а "Віторію" очолює з 2018 року. Минулий сезон команда завершила на 5 місці.

Нагадаємо, Паулу Фонсека після трьох років роботи покинув "Шахтар" і очолив "Рому". Хоча португалець заявляв, що не має наміру залишати донецький клуб влітку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що португальця в "Шахтарі" може замінити бразилець Антоніо Карлос Заго, який працював в донецькому клубі асистентом Мірчі Луческу протягом 2013-2015 років.