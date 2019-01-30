На шахті в Польщі стався сильний землетрус

В результаті землетрусу постраждали 15 людей

На шахте Рудна в городе Польковице (Польша) произошло сильное землетрясение на шахте, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF 24.

Сообщается, что землетрясение оценили в 7 из 10 баллов по шкале Рихтера. Во время землетрясения в шахте находилось 32 человека. В результате землетрясения пострадали 15 человек. Один из пострадавших - 50-летний мужчина. Он получил множественные травмы и будет транспортироваться в больницу в Вроцлаве с помощью вертолета.

Одного шахтера все еще ищут спасатели. Спасательная операция проводится в зоне площадью от 650 до 750 метров.

Напомним, в мае прошлого года в Польше в результате землетрясения погибли два шахтера. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло на глубине около 900 м. В тот момент в шахте работали около 250 человек, в зоне толчка находились 11 человек. По данным Radio Poland, поиски осложнялись высокий уровень метана и грунтовых вод.

РБК-Украина сообщало, что у побережья Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Подземные толчки были зафиксированы 19 января 2019 в 22:32 по местному времени. В Геологической службе заявили, что эпицентр находился в 15 километрах к северо-западу от города Кокимбо с населением в 142 тыс. людей. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 53 км.