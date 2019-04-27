На шахті в "ЛНР" загинули усі 17 гірників

В результаті вибуху на шахті "Східкарбон" на окупованій частині Луганської області загинули усі 17 гірників, які на момент трагедії перебували під землею. Про це у Twitter повідомив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Він підтвердив, що трагедія на шахті забрала життя 17 шахтарів, а їх тіла вже піднято на поверхню. Крім того, окупаційна влада оголосила 29 квітня днем жалоби за загиблими шахтарями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українському уряді мають намір призначити виплати для сімей загиблих в результаті вибуху на шахті "Східкарбон". За словами заступника міністра з питань окупованих територій Георгія Туки, українська влада підготує заходи для підтримки дітей з сімей загиблих, а також виплати і компенсації.

25 квітня біля окупованої Юр'ївки Лутугинського району прогримів вибух на шахті "Східкарбон". В результаті вибуху метанової суміші під землею обвалилася порода, яка заблокувала 17 осіб. Для розбору завалу і пошукових робіт окупаційна влада залучила гірничорятувальні загони з Росії.