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Лидер УПЛ не доиграл матч из-за воздушной тревоги: поединок состоится весной

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Ужгород, Среда 23 ноября 2022 15:47
Лидер УПЛ не доиграл матч из-за воздушной тревоги: поединок состоится весной Фото: "Спортклубовцы" зря приехали в Ужгород (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Новый масштабный ракетный обстрел Украины российской армией сорвал встречу в украинской Премьер-лиге между СК "Днепр-1" и "Александрией". Матч доиграют уже в 2023 году.

Об этом заявил журналист Игорь Цыганык, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter телеведущего.

Поединок "Днепр-1" – "Александрия" начался в 13:00. Матч принял ужгородский стадион "Авангард".

Однако на 10-й минуте встречи команды пошли в укрытие из-за воздушной тревоги во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма. В Закарпатье просигнализировали о безопасности выхода из бомбоубежищ в 15:13. Однако команды на поле не вернулись.

По данным Telegram-канала "УПЛ жива", менеджменты "Днепра-1" и "Александрии" договорились, что в случае длительной воздушной тревоги поединок не сыграют в четверг, 24 ноября. Вместо этого соперники пришли согласовали перенос матча на весну.

Отчетный поединок – перенесенный матч 1-го тура. Тогда встреча не состоялась из-за участия "спортклубовцев" в квалификации Лиги Европы.

К слову, украинская Премьер-лига выбрала лучших игрока и тренера в октябре.

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