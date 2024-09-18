"Шахтер" удержал ничью с "Болоньей" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 1-й тур

"Болонья" – "Шахтер" – 0:0

Нереализованный пенальти: Судаков, 4 (Ш)

"Горняки" классно начали и едва не повели в счете в дебюте. Эгиналдо ворвался в штрафную после забрасывания из глубины и заставил Поша сфолить – пенальти. К отметке подошел Судаков, но переиграть Скорупски с отметки не сумел.

"Россоблу" успели ответить в стартовые четверть часа. Это Кастро из пределов штрафной пытался завершить прострел Фаббиана, но Бондарь попытку аргентинца нивелировал. Этот момент стал сигналом к перехвату инициативы "Болоньей". Впоследствии Моро решился на удар с дистанции – неточно.

Еще до перерыва "Шахтер" столкнулся с кадровыми проблемами. Сначала Скорупски влетел в Сикана и разбил форварду нос, а вскоре попросил о замене Конопля. На фоне замен болонцы сумели провести несколько опасных атак на ворота Ризныка.

Самый реальный момент забить "Болонья" упустила в добавленное арбитром время. Команде Винченцо Итальяно удалась контратака из-за перевода мяча на левый фланг для Ндойе. Тот отдал на ближний угол вратарской, но Кастро в ближнем бою не переиграл голкипера.

На старте второй половины дважды на острие атак болонцев оказался Фаббиан. Сначала его выстрел низом в угол взял Ризнык, а во втором эпизоде вратарь в гандбольном стиле парировал удар хавбека с нескольких метров после отскока. Впоследствии Кастро не попал в рамку в атаке вторым темпом.

"Шахтер" смог похвастаться разве что полумоментами. Вот Невертон не смог акцентированно пробить после передачи Педро Энрике, а врывание Зубкова после перехвата вовремя заблокировал защитник. Между этими возможностями Кастро попал в сетку с внешней стороны с дистанции.

После 70-й минуты обе команды "подсели". Тяжелый в результате непрерывного дождя газон сместил акцент на борьбу. "Болонья" пыталась контролировать мяч, но до обострения дело доходило нечасто. А "горняки" ждали своего шанса в контратаках.

В финальные минуты ни одна из команд на штурм ворот соперника не пошла. Единственный же реальный момент упустили болонцы, когда Побега головой пробил мимо ворот после навеса Поша. В конце концов, нули на табло так и не изменились.