"Динамо" благодаря победе над "Металлистом 1925" вернулось в топ-5 УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 3-й тур (перенесенный матч)

"Динамо" – "Металлист 1925" – 4:2

Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Удаление: Бычек, 41 (М, вторая желтая карточка)

Со старта встречи "бело-синие" завладели инициативой. Подопечные Александра Шовковского спокойно контролировали ход событий, но быстрый гол стал неожиданностью. На 11-й минуте Волошин убежал на свидание с кипером из центра поля и непринужденно переиграл Сидоренко.

Далее команды обменялись полумоментами. На удар Ваната в касание выше ворот харьковчане ответили выстрелом Дмитренко рядом со штангой из пределов штрафной. А на 22-й Волошин снова оказался в объятиях партнеров – Шапаренко пробил после паса Буяльского, а после сэйва вратаря вингер добил мяч в сетку.

Впоследствии наступила самая насыщенная десятиминутка. Сначала Дмитренко после диагонали Габелка с правого фланга в касание отправил мяч в дальний нижний угол и размочил счет в поединке. Далее Ванат на дальней штанге головой замкнул навес с углового. А перед перерывом нападающий "Металлиста 1925" Бычек получил второй "горчичник" за фол в центре поля.

Впрочем, после перерыва гости могли зацепиться за положительный результат. Вернул харьковчан в игру Ременюк. На 72-й минуте вингер подловил на ошибке Нещерета, опрометчиво вышедшего из ворот – пробросил мимо голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Но в финальные минуты атаковало только "Динамо". В результате вместо феерического подвига от "Металлиста 1925" болельщики дождались четвертого гола столичного гранда. Супряга на ближней штангу продолжил подачу от углового флажка, а Дячук переправил мяч в сетку – 4:2 и подъем на 5-е место для киевлян в итоге.