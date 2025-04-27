Украинский хет-трик в Турции: Сикан и Зубков принесли победу "Трабзонспору" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Турция, Суперлига, 33-й тур

"Трабзонспор" - "Антальяспор" - 4:3

Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 - Кордоба, 27, Хадерджонаж, 45 (пенальти), Шпорар, 52

В стартовом составе "Трабзонспора" вышли все трое украинцев команды: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Зубков открыл счет уже на 7-й минуте.

MÜTHİŞ GOL Trabzonspor 1-0 Alanyaspor



7' Зубков pic.twitter.com/g9M8gJ7pTw - Anlık Goller (@superligtv_1) 27 апреля 2025 года

28-летний вингер забивает во второй игре подряд: несколько дней назад он отличился в полуфинале Кубка Турции против "Гезтепе" (2:0). Это уже седьмой гол Зубкова в футболке турецкого клуба.

На 17-й минуте еще один украинец - Даниил Сикан удвоил преимущество хозяев.

Şu golü beklediğimiz kadar Trabzonspor tarihinde hiç bir şey beklemedik Sikan efendi hele şükür aq

pic.twitter.com/LzRWZNQgfA - ﺦ (@toscanello61) 27 апреля 2025 года

Это был первый гол 24-летнего нападающего за турецкий клуб в 13-м матче после перехода из "Шахтера".

На 38-й минуте Сикан оформил дубль. Ассистентом в этом эпизоде выступил Зубков.

Sikan, Banza'dan 2 gömlek daha büyük futbolcu. 6 milyon Euro verilmiş, şampiyonlar liginde bu kadar etkili oynamış biri yabana atılamazdı.



Banza Sikan'ın yaşındayken Fransa 2.liginde oynuyordu.

pic.twitter.com/19eq5IWcHp - Trabzonspor Scouting (@scoutingTS) 27 апреля 2025 года

Кроме того, уже на 5-й компенсированной минуте первого тайма Сикан записал на свой счет еще и результативную передачу, после чего "Трабзонспор" забил в четвертый раз.

После перерыва хозяева едва не упустили победу. Но сумели завершить поединок в свою пользу - 4:3.

Сикан провел на поле 70 минут, Зубкова заменили на 90-й, Батагов отыграл от звонка до звонка.

"Трабзонспор" набрал 45 очков в 31-м матче и идет в таблице Суперлиги 7-м. Борьбу за чемпионство ведут стамбульские гранды - "Галатасарай" (77 очков) и "Фенербахче" (75).