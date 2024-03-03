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"Днепр-1" обыграл "Оболонь" и обошел "Кривбасс" наверху таблицы УПЛ

Киев, Воскресенье 03 марта 2024 14:53
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"Днепр-1" обыграл "Оболонь" и обошел "Кривбасс" наверху таблицы УПЛ Фото: Александр Филиппов оформил победный мяч (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

В 19-м туре украинской Премьер-лиги "Днепр-1" минимально одолел столичную "Оболонь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Оболонь" – "Днепр-1" – 0:1

Гол: Филиппов, 37

После довольно спокойного стартового отрезка "спортклубовцы" перешли к активным действиям в середине тайма. Вот Адамюк после углового головой пробил в руки голкиперу киевлян. С дальним выстрелом Сарапия Федоривский справился со второй попытки.

На 37-й минуте во время очередного углового Адамюк сыграл несколько иначе – переправил мяч на дальнюю штангу, но вратарь "пивоваров" перевел мяч за пределы поля. Следующий угловой стал роковым. Федоривский парировал удар Сарапия головой из пределов вратарской, но Филиппов метко сыграл на добивании.

На старте второй половины "Оболонь" попыталась перехватить инициативу. Хозяева поля стремились оказать давление на оборону "Днепра-1", но до настоящих обострений дело не доходило. Тем временем команда Юрия Максимова не форсировала события, поскольку счет "спортклубовцев" полностью устраивал.

В конце концов гостям хватило и одного забитого мяча для победы. "Днепр-1", по крайней мере, временно вышел в лидеры УПЛ, набрав 38 очков. В свою очередь "Оболонь" осталась на 14-й строчке (15 пунктов).

К слову, накануне "Динамо" минимально обыграло "Черноморец" на домашней арене.

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